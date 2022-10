Graças a duas emendas impositivas ao Orçamento 2022, de autoria dos vereadores Professor Antonio Teixeira e Marcia Rebeschini, a Prefeitura de Nova Odessa vai reformar o tradicional campo público de futebol do Jardim São Jorge, uma das praças esportivas mais utilizadas da cidade. As obras no local já foram licitadas e autorizadas pelo prefeito Cláudio José Schooder, o Leitinho, e pelo secretário municipal de Esportes, Thiago Gentil, e devem começar nos próximos dias – dependendo apenas do regime de chuvas.

A lista de melhorias no “Campo do São Jorge” inclui a reforma dos vestiários, a implantação de sistema de iluminação e a adoção de redes de proteção no entorno da área verde. A Prefeitura de Nova Odessa investe R$ 67.394,87, incluindo os valores destinados especificamente para esta finalidade pelos dois parlamentares.

O Campo do São Jorge é concedido ao Esporte Clube Juventude, uma das equipes do Campeonato Amador de Futebol de Nova Odessa fundada em 2011, que promove um trabalho social com 150 crianças e adolescentes de 5 a 17 anos do São Jorge e bairros próximos, através de Carmelo Francisco dos Santos. “Fico contente em saber da notícia, por saber que as crianças e os adolescentes terão um melhor local para a prática esportiva”, apontou Seo Carmelo, como ele é mais conhecido.

“Foi um pedido dos moradores do bairro. Havia a necessidade urgente dessa reforma do campo, que é muito utilizado pela população do Jardim São Jorge, principalmente aos finais de semana”, justificou a vereadora Marcia Rebeschini, autora de uma das emendas impositivas utilizadas para arcar com as obras.

“Essa obra vai trazer mais segurança e conforto para as crianças do projeto social de futebol que é feita neste campo. A bola não vai mais cair no Ribeirão Quilombo quando as crianças estiverem treinando, por exemplo. Então é uma intervenção muito necessária neste espaço público de esportes e lazer”, completou o vereador Professor Antônio.

“É uma conquista muito grande para a cidade, uma obra muito importante para os nossos clubes. Gostaríamos de fazer o mesmo em todos os campos, estamos tentando melhorar todas as praças esportivas de Nova Odessa aos poucos, e ficamos felizes em anunciar essa obra. É um campo onde um lindo projeto social vem sendo feito há muito tempo pelo seo Carmelo, onde vamos melhorar a infraestrutura para ele poder desenvolver um trabalho ainda melhor do que já faz”, comentou o secretário municipal de Esportes, Thiago Gentil.

“Agradecemos aos vereadores por terem tido essa sensibilidade pelo Esporte da cidade, por entenderem que este campo realmente precisava de melhorias, que vão beneficiar diretamente as centenas de crianças e adolescentes que participam do projeto social neste local”, finalizou o secretário-adjunto, José Henrique de Carvalho.