O vereador Antônio Alves Teixeira, o Prof. Antônio, comemorou a assinatura do Termo de Compartilhamento de Imóvel, documento que vai permitir à ONG Aequotam (Associação de Assistência e Equoterapia de Americana) a utilização de uma área ociosa do IZ (Instituto de Zootecnia). “Essa é uma batalha que começou no ano passado e que agora chega a um desfecho positivo. As crianças de Nova Odessa que são atendidas pela unidade agora não precisarão mais se deslocar até Americana”, disse o vereador.

A reunião entre o prefeito de Nova Odessa Cláudio José Schooder, o Leitinho, e representantes do Governo do Estado e da ONG foi acompanhada por Prof. Antônio. A Aequotan desenvolve um projeto de trabalho terapêutico e educacional com deficientes.

Em novembro do ano passado, o prefeito Leitinho e o diretor técnico do IZ haviam vistoriado pessoalmente diversas áreas da Fazenda do Estado, sede da instituição de pesquisa, que podem ser utilizadas pelo Município para abrigar órgãos municipais – além desta, destinada agora ao projeto social de Equoterapia, que tem apoio institucional da Prefeitura.

O Termo de Compartilhamento de Imóvel assinado nesta quarta-feira garante por tempo indeterminado o uso de uma área rural de 20 mil metros quadrados situada na Fazenda do Estado, próxima à divisa territorial com Americana, que será destinada para instalação do projeto da Aequotam – incluindo prédios desativados do Instituto e baias que podem ser facilmente convertidos para uso como da entidade. Fundada em 2005, a Aequotam atende atualmente a cerca de 40 pessoas com deficiências e autismo. A entidade passa por dificuldades financeiras desde 2020, e conta com 10 animais treinados.

O vereador Professor Antonio destinou R$ 14.608,98 do Orçamento Municipal de 2022 para a Associação. “Agradeço imensamente ao prefeito Leitinho pela sensibilidade com as demandas. Aos diretores da ONG, que nos convidaram para conhecer o projeto – quando estive lá, havia uma criança de Nova Odessa para ser atendida. Aos representantes do Estado, pois fomos até a Secretaria de Agricultura, depois viemos várias vezes ao IZ, para viabilizar isso”, agradeceu o vereador.

Após solicitação de Morais, Correios prometem entregas no Res Cerejeiras

Vereador apresentou requerimento solicitando regularização da distribuição de correspondências no bairro

Os moradores do Condomínio Residencial Cerejeiras, no Parque dos Pinheiros, em Nova Odessa, devem começar a receber suas correspondências via Correios em cerca de 30 dias. É isso que informa o presidente da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos em ofício direcionado ao vereador Wagner Morais como resposta a um requerimento protocolado pelo parlamentar em abril deste ano.

No requerimento, Morais solicitou que os Correios avaliassem a possibilidade de implementar o serviço de distribuição domiciliária no Condomínio, tendo em vista que bairros vizinhos, como o Recanto da Fazenda, já recebiam correspondências normalmente.

No dia 31 de maio o presidente dos Correios encaminhou ofício à Câmara informando que foi realizada uma visita técnica in loco e “constatou-se que a referida localidade atende aos requisitos estabelecidos” na portaria do Ministério das Comunicações que estabelece os critérios necessários e diretrizes para distribuição domiciliária.

Informa ainda que a Superintendência dos Correios em São Paulo Interior iniciou estudos de dimensionamento de insumos, de efetivos e de equipamentos, com o objetivo de iniciar a distribuição das correspondências no bairro em 30 dias.

“É muito gratificante quando nosso trabalho, enquanto vereador, traz resultados práticos e positivos para a população. Às vezes é preciso um pouco de insistência junto aos órgãos públicos para que serviços básicos sejam implantados, mas neste caso os Correios responderam rápido. Agora é acompanhar e fiscalizar o cumprimento do prazo”, disse o vereador.