Prof.a do Centro Paula Souza explica a origem do ovo de Páscoa

Uma pesquisa na internet mais confunde que ajuda quem busca entender a origem dos ovos de Páscoa. A coordenadora de projetos de História da Unidade do Ensino Médio e Técnico (Cetec) do Centro Paula Souza (CPS) e professora das Escolas Técnicas Estaduais (Etecs) Mandaqui e de Artes, Natália Moura, conta como surgiu o símbolo desta festa.

“Na Antiguidade, o ovo e o coelho eram vistos pelos povos de diferentes culturas como símbolos de fertilidade. Eles representavam o nascimento”, explica. Por isso, criou-se o hábito de presentear as pessoas com ovos de galinhas. Alguns historiadores pressupõem que a tradição surgiu entre os persas, enquanto outros atribuem a origem aos chineses.

Origem do chocolate

Foi na região da Mesoamérica, localizada na América Central, que hoje abriga os territórios do México, Guatemala, El Salvador, Belize e Honduras, que surgiu o chocolate, uma criação dos mesoamericanos: olmecas e maias. O alimento chegou à Europa por intermediação dos espanhóis, que conquistaram e colonizaram os povos dessas localidades.

“Os primeiros ovos de chocolate surgiram no século 18, quando confeiteiros da França resolveram esvaziar os ovos e recheá-los com chocolate”, conta Natália. Esse modo de produção se espalhou e o ovo de chocolate se transformou em um dos grandes símbolos da Páscoa moderna.

Ovos decorados

Atualmente, alguns países, como Canadá, Estados Unidos e Inglaterra, mantêm a tradição de decorar as cascas dos ovos de galinha para realizar a caça aos ovos no domingo de Páscoa. “A receita para esta arte é simples, basta furar a base do ovo com uma agulha, deixar a clara e a gema escorrerem, lavar na sequência e esperar secar. Depois disso, é possível fazer a decoração com papel crepom, tinta guache, purpurina”, comenta a professora.

O que é a Páscoa?

Conhecida como Pessach, a Páscoa dos judeus celebra a libertação do povo hebreu da escravidão no Egito. Já no calendário religioso cristão, é uma das festividades mais importantes, quando se comemora a ressurreição de Jesus Cristo. Sua instituição pela Igreja Católica data do século 4. Sua data é móvel, podendo variar entre os dias 22 de março e 25 de abril.

