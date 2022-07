Em palestra realizada dentro da programação do Mês do Meio Ambiente, produtores rurais de Santa Bárbara d’Oeste, presentes no Museu da Água na quarta-feira (29), receberam diversas informações sobre políticas públicas voltadas ao incentivo da produção agrícola e mecanismos de apoio técnico e financeiro para os produtores interessados em migrar para o sistema orgânico de produção, uma vez que esta é uma demanda de mercado que vem crescendo expressivamente nos últimos anos. O evento teve apoio da Coordenadoria de Assistência Técnica Integral – CATI, local e regional.

Ministrada pelo Engenheiro Agrônomo do CATI, Antonio Lopes Junior, a palestra esclareceu dúvidas dos presentes, demonstrou as diversas formas de incentivo e alertou os produtores rurais para a necessidade de migrarem para a nova plataforma do Cadastro Ambiental Rural – CAR, que é o instrumento básico para que os mesmos tenham acesso aos benefícios previstos nas diversas leis estaduais e federais.

“A inscrição no CAR, que era feita via Secretaria Estadual de Infraestrutura e Meio Ambiente, atualmente é feita via Secretaria de Agricultura e Abastecimento, com isso é importante que os produtores acessem novamente a plataforma e confirmem seus dados, para que possam também aderirem ao Programa de Regularização Ambiental (PRA) e possam usufruir dos benefícios que essa adesão traz”, comentou Lopes Junior. “Os proprietários de hortas urbanas, que são dispensados do CAR, também podem se beneficiar da assistência técnica da CATI para transição do sistema tradicional para a produção orgânica. O contato com o técnico da CATI pode ser feito através do e-mail [email protected]”, completou.

Também presente na palestra, o diretor-superintendente do DAE, Laerson Andia Júnior, informou que “o DAE tem interesse na recuperação florestal das áreas de preservação permanente estabelecidas por lei, ao longo dos corpos d´água do município e dos municípios vizinhos, de forma a melhorar continuamente a qualidade da água que abastece a população e tem mecanismos legais que permitem a parceria com os proprietários para plantio das matas ciliares, colocando-se à disposição para o diálogo através da Diretoria de Gestão Ambiental.”

Ao final do encontro, foi sugerida a organização dos produtores municipais em associações ou cooperativas, para que mais recursos possam ser destinados aos mesmos e ao próprio município. O mês do Meio Ambiente foi organizado pelo COMDEMA – Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente, Prefeitura e DAE (Departamento de Água e Esoto) de Santa Bárbara d’Oeste.