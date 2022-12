A produção estimada de arroz em São Paulo chega a 41,7 mil toneladas, um aumento de 21,6% em relação à safra passada. O clima tem sido favorável ao desenvolvimento da cultura, que apresenta parte das lavouras em perfilhamento. A análise completa está no 3° Levantamento da Safra de Grãos 2022/23, publicado nesta quinta-feira (8) pela Companhia Nacional de Abastecimento (Conab). A área plantada da gramínea no estado foi estimada em 9,4 mil hectares, aumento de 13,3% em relação ao ciclo anterior. Os dados indicam uma produtividade média de 4.430 kg/ha. Confira a análise completa no Boletim da Safra de Grãos.

O clima também beneficiou outras culturas de verão como a soja, milho, feijão e algodão. A produção total de grãos em São Paulo está estimada em 10 milhões de toneladas nesta safra, o que indica um ligeiro aumento em relação ao período anterior.

O avanço da soja sobre o milho tem impactado principalmente o cultivo de primeira safra, com os produtores preferindo investir no cultivo em segunda safra. No ciclo 2022/23 a previsão é que o milho de 1ª safra ocupe 246,3 mil hectares, uma redução de 26,5% em relação à 2021/22. O milho 1° safra deverá render 1,4 milhão de toneladas, redução de 28,4% em relação ao período anterior.

Todavia, essa tendência de queda poderá ser parcialmente compensada nas segunda e terceira safras de milho. A Conab estima que o milho total 2022/2023 deverá fechar a produção total do cereal em 4,19 milhões de toneladas, redução mais suave de 3,1% em relação ao ciclo anterior.

Por sua vez, a soja confirma tendência de aumento com produção estimada em 4,49 milhões de toneladas (+7,6% em relação à 2021/22) e área plantada de 1,27 mil hectares (+4,6% em relação à 2021/22). O plantio aproxima-se do final, restando apenas áreas de renovação de canavial, cujos plantios são naturalmente mais tardios. A cultura se encontra em diversos estágios do desenvolvimento vegetativo.

No caso do amendoim, apesar do regime de chuvas irregular, as condições mostraram-se favoráveis ao término do plantio. Com recorde de exportação em 2020 e 2021, espera-se que 2022 encerre também em bons patamares. Houve uma diversificação de importadores, sobretudo no Reino Unido, Espanha e África do Sul, o que impulsionou as exportações como um todo. A produção total está estimada em 745,8 mil toneladas, aumento de 7,7% em relação à safra anterior.