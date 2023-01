Produção de café deve atingir 4,7 milhões de sacas

A produção de café em São Paulo deverá

atingir 4,7 milhões de sacas de café arábica beneficiado, sinalizando um volume 7,7% maior que o da safra anterior. O grão deverá ocupar 175,8 mil hectares de área em produção no estado, representando redução de 12% em relação ao último ciclo. As informações são do 1º Levantamento da Safra de Café 2023, publicado pela Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), nesta quinta-feira (19).

A perspectiva de redução no parque cafeeiro paulista em comparação ao ciclo passado ocorre principalmente em razão de erradicação de lavouras velhas ou pouco produtivas e substituição de cultivo, especialmente por espécies anuais de maior rentabilidade, como graníferas de verão. O aumento do custo de produção e as recentes frustrações nas safras passadas, com perdas expressivas de produção do café por adversidades climáticas, também frearam parte do setor produtivo.

Quanto às condições gerais das lavouras em campo, no geral, a presente safra tem oscilações ao longo do ciclo, mas deve ser melhor que a temporada passada, com indicativos de recuperação da cultura depois de uma série de intempéries nos últimos dois anos.

Leia a análise completa no 1º Levantamento da safra de café 2023, disponível no site da Conab.

Siga o Novo Momento no Instagram @novomomento