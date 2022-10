Uma etapa crucial para quem está planejando contratar um empréstimo é pesquisar a reputação da instituição financeira na qual pretende apresentar uma proposta. Se você já fez uma pesquisa básica sobre isso, certamente já se deparou com a CashMe.

A CashMe é a parceira de crédito ideal para quem busca soluções em crédito online. Ela é reconhecida hoje como a maior fintech da especialista em crédito com garantia de imóvel da América Latina. E seus serviços são para pessoas físicas, pessoas jurídicas e também condomínios.

Continue a leitura para saber mais!

Conheça a fintech CashMe

A CashMe foi criada em 2018 com o intuito de trazer ao mercado soluções financeiras descomplicadas. E com o auxílio da tecnologia, ela oferece aos seus clientes um atendimento 100% digital. O que garante praticidade e rapidez durante a contratação de crédito.

Mas quem é a CashMe?

A CashMe é uma fintech que faz parte do grupo Cyrela, tradicionalmente conhecido como incorporadora e construtora de imóveis residenciais. O grupo, que tem sede em São Paulo, atua em 16 estados e mais de 60 cidades no Brasil, além de ter operações na Argentina e no Uruguai.

A criação da CahsMe foi motivada pela dificuldade dos clientes do grupo em conseguir crédito imobiliário em instituições tradicionais. Desde então, a fintech vem se destacando como uma das principais empresas no segmento de empréstimos do Brasil, especialmente quando se trata da sua especialidade: o crédito com garantia de imóvel.

A CashMe é confiável?

Sabemos que na hora de contratar um empréstimo a segurança é essencial. Para conhecer a reputação dessa empresa, você pode recorrer a diversos meios de comunicação, a começar pela sua origem através de um grupo já bastante estabelecido.

Desde que surgiu, a fintech também possui forte presença na mídia especializada em finanças . Alguns exemplos são as matérias publicadas nos portais: Valor Investe, The Capital Advisor e Exame.

A CashMe também é uma empresa que preza pela transparência e segurança dos seus dados. Seu simulador de empréstimo, além de promover informações claras sobre as condições do crédito, não solicita ao consumidor nenhum dado pessoal sensível.

A fintech também tem forte presença em suas mídias sociais como Instagram, LinkedIin, YouTube e Facebook. Canais pelos quais os clientes podem ver depoimentos e cases de sucesso e entrar em contato direto com a empresa. No site, também há a opção de contato por e-mail na seção “fale conosco”.

Vale ressaltar que a CashMe não cobra nenhuma espécie de taxa ou adiantamento para aprovação de crédito.

Saiba mais sobre home equity

Você sabe o que é Home equity? Essa modalidade também é conhecida como empréstimo com garantia de imóvel. Ele é realizado com a inclusão de um imóvel como garantia no contrato de empréstimo.

Isso permite que os valores oferecidos sejam mais altos, geralmente se trabalha com valores acima de R$50 mil. A maior segurança quanto à inadimplência para as financeiras permite que estas ofereçam menores taxas de juros e maior prazo para pagamento.

Acesse o site da CashMe para saber mais sobre a modalidade.

Conclusão

Como você viu, a CashMe é uma empresa com credibilidade e histórico de rápido crescimento no mercado, atestando sua confiabilidade e qualidade nos serviços.

Sua atuação transparente baseia-se fundamentalmente nas regras de mercado da alienação fiduciária e o suporte ao cliente é feito por diversos canais de atendimento, garantindo a agilidade do processo.

Se você precisa de um empréstimo e deseja saber mais sobre o home equity, faça já uma simulação e veja se o valor está disponível para você.