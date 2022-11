A Procuradoria Especial da Mulher da Câmara de Americana emitiu nota contra falas do vereador da cidade vizinha Santa Bárbara Felipe Corá (Patriota). A vereadora atacada, Esther, também emitiu nota e registrou Boletim de Ocorrência.

NOTA DE REPÚDIO

A Procuradoria Especial da Mulher de Americana repudia os ataques verbais realizados pelo vereador Felipe Corá referindo-se a parlamentar Esther Moraes de maneira ofensiva e desrespeitosa nesta quarta-feira (16), em sessão ordinária na Câmara Municipal de Santa Barbara d’Oeste.

As ofensas proferidas foram vexatórias e repugnantes pois agridem as mulheres, principalmente aquelas que se encontram em espaços de poder. Em nenhuma esfera de poder deve-se aceitar que comportamentos agressivos às mulheres sejam considerados naturais. Estes devem ser sim punidos de maneira rigorosa, de acordo com a lei, principalmente daqueles que exercem funções públicas que deveriam zelar pelo humanismo e pelo respeito às mulheres, em atos e palavras.

Assim, não vamos aceitar sob qualquer hipótese que, em nome da liberdade de expressão, um representante do povo dispare qualquer ofensa publicamente, faltando com o decoro que o cargo requer. A fala do Vereador revela e incentiva a cultura violenta que agride e ofende a todas as mulheres.

O órgão Procuradoria como tem feito em inúmeras oportunidades, não deixará de se manifestar e repudiar quaisquer manifestações que promovam o desrespeito e a violência contra as mulheres.

Manifestamos, por fim, nossa solidariedade a parlamentar Esther Moraes e esperamos que o vereador Felipe Corá faça publicamente pedido de desculpas e que sofra as sanções políticas cabíveis, por tão desastrada fala.

Americana, 18 de novembro de 2022.

