Com a chegada da Páscoa, visando orientar os consumidores sumareenses sobre seus direitos, a unidade de Sumaré do Procon-SP alerta sobre cuidados e armazenamento dos produtos de chocolate comercializados neste período.

De acordo com a coordenadora do Procon-SP em Sumaré, Carla Vensel, no que diz respeito aos estabelecimentos, é importante que o consumidor se atente ao que é divulgado em anúncios e folhetos, além da localização dos produtos nas lojas. “Os ovos ou quaisquer outros itens de chocolate devem estar longe de materiais de limpeza”, explica.

Outro aspecto que merece atenção na hora das compras de Páscoa, é a especificação dos produtos que trazem brinquedos em seu interior. “Esses produtos devem ter na embalagem a frase ‘atenção: contém brinquedo certificado no âmbito do Sistema Brasileiro da Avaliação da Conformidade’. Também é obrigatória a indicação de faixa etária ou, se for o caso, frase que informe que não existe restrição”, completa Carla. O brinquedo precisa ainda ter o selo do Inmetro na embalagem, identificação do fabricante ou importador (nome, CNPJ e endereço), instruções de uso e de montagem, quando for o caso, e eventuais riscos que possam apresentar à criança.

A coordenadora do Procon-SP orienta que o consumidor faça uma comparação entre os preços praticados por diferentes estabelecimentos, ainda que em lojas virtuais, considerando a relação qualidade, peso e preço do item a ser adquirido. Nas lojas virtuais, é fundamental também comparar o preço do frete. Produtos licenciados com personagens em geral têm um preço mais elevado, em face do repasse do custo deste licenciamento.

“Se o momento for de orçamento apertado, vale lembrar que as caixas de bombons e tabletes de chocolates também podem substituir os tradicionais ovos de Páscoa, quase sempre apresentam preços mais atrativos”, lembra Carla.

Em caso de dúvidas ou reclamações, o endereço da unidade do Procon em Sumaré é Rua Antônio Pereira de Camargo, 300, na região central. O órgão, vinculado à secretaria de Controle Interno e Transparência da Prefeitura de Sumaré, funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. O telefone é (19) 3873-1071.