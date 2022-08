O Procon (Órgão de Defesa do Consumidor) de Nova Odessa vem a público alertar para um suposto golpe por telefone praticado em seu nome na cidade. O Procon reforça que não solicita às empresas e comércios novaodessenses qualquer pedido de transferência de valores via pix.

Segundo o diretor do órgão, Nelson Colato, uma mulher tem ligado para empresas e comércios do município, se identificando como “Paula do Procon” e dizendo que recebeu uma “denúncia”, solicitando a transferência de valores através de um pix (chave cuja chave é o e-mail [email protected]) para “evitar uma futura ação” contra tal estabelecimento.

“Informamos que o Procon Nova Odessa não liga para ninguém solicitando valores. Trata-se de um golpe. Estão utilizando indevidamente o nome do Procon e solicitando transferências indevidas”, reforçou o advogado.

Por fim, o Procon Nova Odessa reforça a orientação de sempre: jamais transfira valores para desconhecidos. Em caso de dúvidas, o consumidor pode ligar para o Procon Nova Odessa através do telefone fixo (19) 3476-3261.

Vinculado à Fundação Procon SP, o Procon Nova Odessa atende a população nos dias úteis, das 11h às 16h, mediante agendamento pelo telefone (19) 3476-3261 (que deve ser feito das 9h às 11h). Os consumidores que têm acesso a internet podem acessar os serviços prestados pelo Órgão pelo site www.consumidor.gov.br, tirar dúvidas pelo e-mail [email protected] ou pelo aplicativo “procon-sp”. O Procon fica na Rodoviária Municipal (Rua Rio Branco, nº 699, Centro).