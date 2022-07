Integrantes do Procon de Americana se reuniram com a direção da Associação Comercial e Industrial (Acia), na manhã desta terça-feira (26). Participaram do encontro o diretor do Procon, Estevão Luis Cardoso Pavan, e a encarregada Renata Cristina Batagin Afonso. Representando a Acia, estiveram presentes o 2º vice-presidente, Evandro Barizon, a diretora administrativo-financeiro, Angela Telles, e a gerente de SCPC/CRC, Daniela Zancan.

Foram abordados temas sobre precificação de mercadorias, orientação quanto à legislação sobre o posicionamento de monitores das caixas registradoras dos estabelecimentos comerciais e outros assuntos referentes aos direitos do consumidor.