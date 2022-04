O Procon-SP notificou a rede McDonald’s pela venda da nova linha de sanduíches o McPicanha. A ação do órgão ocorreu após reclamações de clientes que afirmaram que a carne usada no sanduíche não é picanha, conforme indicado na divulgação. O McDonald’s confirmou que não utiliza picanha no lanche.

O McPicanha foi lançado recentemente durante o reality da Globo Big Brother Brasil, quando os próprios participantes experimentaram a novidade.

Quando a venda do lanche foi liberada para o público, os consumidores perceberam que a carne não era picanha e começou uma onda de reclamações nas redes sociais. Com a situação, a empresa emitiu uma nota à imprensa afirmando que o sanduíche possui “aroma de picanha”.

“A rede esclarece que a plataforma recém-lançada denominada ‘Novos McPicanha’ tem esse nome justamente para proporcionar uma nova experiência ao consumidor, ao oferecer sanduíches inéditos desenvolvidos com um sabor mais acentuado de churrasco. Para isso, os lançamentos trazem a novidade do exclusivo molho sabor picanha (com aroma natural de picanha), uma nova apresentação e um hambúrguer diferente em composição e em tamanho (100% carne bovina, produzido com um blend de cortes selecionados e no maior tamanho oferecido pela rede atualmente). Lamentamos que a comunicação criada sobre os novos produtos possa ter gerado dúvidas e informamos que haverá novas peças destacando a composição dos sanduíches de maneira mais clara”, diz a nota.

O Procon-SP, então, notificou a empresa pedindo explicações. “Também foi solicitado que o McDonald’s apresente os gabaritos das embalagens utilizadas para acondicionamento dos produtos nas lojas físicas para consumo imediato e para entrega (delivery) e cópia dos materiais publicitários e das mídias de divulgação da linha de 2022, bem como da campanha imediatamente anterior dos sanduíches com a presença de “sabor acentuado de churrasco e/ou picanha”, veiculados nos meios de comunicação e nas redes sociais pela empresa e por parceiros”, diz o Procon-SP.