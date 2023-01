Procon Sumaré identifica variação de até 519% no material escolar

A unidade do Procon-SP de Sumaré divulgou o resultado da pesquisa de preços dos principais itens que compõem a lista de material escolar. De acordo com o levantamento, realizado na última semana, a variação de preços de alguns dos itens da lista chega a 519%.

Foram consultados nove estabelecimentos que receberam as equipes de fiscalização: Lojas Americanas (unidade Shopping ParkCity), Aki Tem (unidades Centro, Maria Antônia e Matão, Papelaria Mais Brasil (Nova Veneza), Papelaria Badulaki (Matão), Papelaria Ottoni (Picerno) e Kalunga (unidade shopping ParkCity).

Entre os produtos pesquisados estão itens como papel sulfite, borracha, cola, lapiseira, tinta guache e diversos outros.

De acordo com o levantamento, alguns itens tiveram variação de mais de 500% entre o menor e maior preço praticado, como é o caso das lapiseiras. A unidade de uma lapiseira 0.7mm pode ser encontrada no valor de R$2,60 até R$16,10. A tradicional caneta esferográfica 1mm esferográfica Bic comum tem variação de 460%, podendo ser encontrada por R$1 e por R$5,60. Seguida da caneta Pilot, comercializada com preços que vão desde por R$1,50 até R$8, uma variação de 433%.

“Essa pesquisa tem o objetivo de estimular o consumo consciente, mostrando para os consumidores que é muito importante, sim, pesquisar preços antes de ir às compras. Há uma grande variação de valores em um mesmo produto e até mesmo com a mesma qualidade”, comenta a coordenadora da unidade de Sumaré do Procon-SP, Carla Vensel.

Ela ressalta ainda que todos os estabelecimentos foram previamente avisados da operação e que as variações de preços constatadas se referem aos dias em que a coleta foi realizada.

“Os preços praticados atualmente podem ser diferentes, por ocasião de descontos especiais, ofertas e promoções, por exemplo, que ficam a critério de cada estabelecimento”, explicou a coordenadora.

A versão completa da pesquisa de preços está afixada em forma de tabela no Procon-SP de Sumaré e pode ser consultada por qualquer cidadão interessado. A coleta de dados foi realizada pela equipe do Procon Sumaré entre os dias 5 e 10 de janeiro.

“Esta operação é importante para gerar tranquilidade aos nossos moradores, para que possam adquirir produtos com qualidade e preços justos nesta volta as aulas. Nosso Procon está cada vez mais estruturado para atender as demandas e garantir que os direitos dos consumidores sejam respeitados”, ressaltou o secretário de Controle Interno e Transparência, Jesuel Dimei Pereira.

Em caso de dúvidas ou reclamações, o endereço da unidade do Procon em Sumaré é Rua Antônio Pereira de Camargo, nº 300, região central. O órgão, vinculado à Secretaria Municipal de Controle Interno e Transparência, funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. O telefone é (19) 3873-1071.

