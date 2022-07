O Procon de Americana realizou esta quarta-feira (28) ação de fiscalização em dois estabelecimentos comerciais: um posto de gasolina e uma farmácia. O trabalho foi motivado por denúncias que chegaram ao órgão de defesa do consumidor.

No caso do posto, a denúncia se referia à revenda de combustível de origem diferente da bandeira exibida. Quando os fiscais chegaram ao local, puderam verificar que, anteriormente, o estabelecimento trabalhava sem uma bandeira específica e passou a mostrar bandeira Shell. Contudo, estava vendendo produto de outra marca sem mencionar na bomba as informações do distribuidor, o que contraria a legislação. O Procon efetuou um auto de notificação por descumprimento das normas legais.

Quanto à farmácia, a reclamação era sobre a disposição correta do monitor do caixa, que gerou um auto de constatação para que o ponto comercial resolva a questão e cumpra o Código de Defesa do Consumidor.

O Procon de Americana está localizado no prédio da Prefeitura, à Avenida Brasil, nº 85, e atende demanda de consumidores que tiveram seus direitos lesados. O telefone é o 3475-9008.