O período do Natal chegou e, com ele, a época das compras para presentear parentes e amigos ou mesmo para agradar a si mesmo. O comércio estende o horário de atendimento, e as lojas costumam ficar cheias de consumidores em busca das melhores opções e ofertas.

Por isso, é muito importante que as pessoas fiquem atentas aos preços, ofertas e qualidade dos produtos. O Procon de Americana elaborou uma lista de cuidados para os consumidores. Confira:

– Pesquise os preços, faça comparações e atentem para a qualidade do produto;

– Evite compras de última hora:

– Ao pesquisar os preços, compare os valores a prazo e à vista;

– Antes de parcelar a compra, considere os juros cobrados, o valor total do financiamento e a sua capacidade financeira para quitar as parcelas;

– O fornecedor deve sempre cumprir os preços divulgados nos materiais publicitários;

– Exija sempre a nota fiscal. Ela é um documento necessário para comprovar a compra e exigir uma troca do produto quando necessário;

– Na hora de comprar brinquedos, analise a preferência, idade e limitações da criança, além da qualidade e segurança do produto;

– Se optar por compras online, certifique-se de o site é confiável;

– Nas compras pela internet, o consumidor tem o prazo de até sete dias para trocar o produto.

Qualquer dúvida, o consumidor deve procurar o Procon Americana, que fica nas dependências da Prefeitura, na Avenida Brasil, nº 85, Centro. O telefone para contato é o 3475 9008.