Saiu da prisão, foi roubar de novo, mas deixou “super rastro” no local do crime

Um homem foi preso após furtar uma residência na Rua Piauí, em Americana, na tarde deste domingo, por volta das 16h.

Segundo a Guarda Municipal de Americana, durante patrulhamento de rotina, a equipe tomou ciência de um furto a residência ocorrido por volta das 13h. A informação era de que diversas joias e relógios teriam sido levados.

O fato inusitado foi que o criminoso deixou cair no local do crime um alvará de soltura em seu nome.

Diante das informações contidas no alvará, a equipe passou a procurar o indivíduo pela área central. Os agentes localizaram o criminoso pela Rua Carlos Gomes. Ele estava deitado na calçada e a abordagem foi realizada. Com o indiciado, foi localizado em uma de suas mãos um anel de brilhantes. Questionado, o abordado assumiu que o anel que estava usando seria produto de furto, indicando ainda onde estaria uma mochila contendo o restante das joias furtadas. Na mochila foram localizados:

39 Relógios de Pulso de diversas marcas/modelos

14 Correntes e colares

05 Pulseiras

41 Anéis (Ouro e Brilhante)

15 Pares de Brincos

22 Pingentes

1 Carregador de Celular

1 Boné Adidas

1 Par de tênis Nike

O indivíduo informou que foi até a residência para pedir ajuda para comprar comida e que conhecia a vítima, contudo, não encontrou ninguém no local. Ele teria então pulado o muro e arrombado a janela do quarto com o auxilio de ferramentas ( chave de fenda ), onde encontrou as joias.

Diante dos fatos, foi ratificado voz de prisão em flagrante pelo crime previsto no C.P.P ART. 155 e a parte foi recolhida ao sistema prisional.

Os objetos foram apreendidos e devolvidos.

