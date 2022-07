É preciso voltar a 1655 para conhecer as origens deste jogo secular. A roleta nasceu, na verdade, de um erro do físico francês Blaise Pascal, que nessa altura tentava criar uma máquina de movimento perpétua. Sua invenção não foi muito bem sucedida, mas deu origem ao jogo da roleta, que, por seu lado, se revelou um autêntico sucesso.

É óbvio que o jogo foi sendo aprimorado ao longo dos séculos, com novas versões e novas regras. Da roleta ao vivo à roleta física, passando pela roleta RNG (Gerador de número aleatório), muitas foram as transformações e adaptações do jogo, para responder à demanda dos jogadores, fazendo uso das mais recentes tecnologias.

Das muitas variantes inventadas desde então, existem três principais versões do jogo de roleta, as quais detalhamos abaixo.

A roleta europeia

A roleta europeia tem 37 números, com 18 cavaletes pretos e 18 cavaletes vermelhos, com os números de 1 a 36. O 37º cavalete corresponde ao número zero (0) e é verde.

A mesa de roleta, com 12 colunas e três linhas, apresenta os números no interior e as combinações no exterior, com o zero do lado esquerdo da grelha.

É possível fazerem-se apostas internas: num só número ou numa combinação de números e apostas externas: em combinações como preto/vermelho, alto/baixo ou par/ímpar.

Tendo em conta o número de cavaletes, a roleta europeia tem menor vantagem da casa, logo mais chances de ganhar para o apostador.

A roleta americana

A roleta americana tem 38 números, com 18 cavaletes pretos e 18 cavaletes vermelhos, com os números de 1 a 36. Os dois cavaletes restantes, de cor verde, correspondem ao número zero (0) e ao duplo zero (00)

A mesa de roleta, com 12 colunas e três linhas, apresenta os números no interior e as combinações no exterior, com o zero e duplo do lado esquerdo da grelha.

É possível fazerem-se apostas internas: num só número ou numa combinação de números e apostas externas: em combinações como preto/vermelho ou par/ímpar.

Tendo em conta o número de cavaletes, a roleta americana apresenta uma vantagem maior para a casa, diminuindo assim as chances de ganhar do jogador.

Encontram-se também em roletas americanas a racetrack, que permite fazer apostas combinadas, como “voisins du zero” (vizinhos do zero), “orphans” (órfãos) e “Tiers du Cylindre” (Terço do cilindro).

A roleta francesa

A roleta francesa tem 37 números, com 18 cavaletes pretos e 18 cavaletes vermelhos, com os números de 1 a 36. O 37º cavalete corresponde ao número zero (0) e é verde.

A mesa de roleta, com 12 colunas e três linhas, apresenta os números no interior e as combinações no exterior, com o zero do lado esquerdo da grelha.

Para além disso, no layout da mesa encontra-se uma racetrack (pista de corridas), que representa a roleta e onde os números são dispostos tal como se encontram na roda.

É possível fazerem-se apostas internas: num só número ou numa combinação de números e apostas externas: em combinações como preto/vermelho ou par/ímpar.

No caso da roleta francesa acresce a possibilidade de se fazerem apostas combinadas, como “voisins du zero” (vizinhos do zero), “orphans” (órfãos) e “Tiers du Cylindre” (Terço do cilindro).

Acresce ainda a regra “en prison” (na prisão), ou seja, quando a bola pára no número zero, o jogador pode escolher entre receber metade da aposta ou seguir para o tudo-ou-nada na rodada seguinte.

A roleta francesa apresenta ainda a regra “le partage” (a partilha), com o jogador a receber metade do valor da sua aposta, numa aposta de prémio 1:1, se a bola cair na casa número zero.

A internet e os cassinos online aportaram novas formas de jogar roleta, com versões premium e turbo, por exemplo. Mas todas as variantes desenvolvidas “nascem” de uma das três principais versões de roleta existentes: a roleta europeia, a roleta americana ou a roleta francesa.