A Prefeitura de Santa Bárbara d´Oeste intensificou as ações de acolhimento para as pessoas em situação de rua no enfrentamento às baixas temperaturas. Por meio da operação “Santa Bárbara Aquece”, abrigos foram disponibilizados e a população pode entrar em contato com a Prefeitura para o acolhimento de quem mais precisa. É permitido a permanência de animais.

Em Santa Bárbara d’Oeste o acolhimento a pessoas em situação de rua já acontece de maneira ininterrupta. Mas nesta semana, em que há a previsão de queda na temperatura e frio intenso, há o reforço no período noturno com mais duas equipes do Serviço de Abordagem Social – compostas por quatro educadores sociais, um assistente social e motorista, atuando na área central e Zona Leste com busca ativa das 18 às 22 horas.

No primeiro dia da operação “Santa Bárbara Aquece” foram acolhidas 40 pessoas. Os abrigos dispõem de acomodações para dormir, vestiário para banho e refeições.

Os telefones disponíveis à população são:

Serviço de Abordagem Social

– (19) 99830.4879

Atendimento todos os dias, das 18 às 22 horas

Guarda Municipal – 153

Atendimento 24 horas

Centro Pop – (19) 3455.7133

Atendimento segunda a sexta-feira, das 7h30 às 16h30

Abrigos:

• Ginásio Municipal “Vereador José Salves”

Rua da Batata, s/n, Jardim Pérola

• Abrigo Feminino

Rua General Câmara, 369, Centro

• Abrigos Masculinos

Rua Santa Cruz, 358, Centro

Rua Jorge Juventino de Aguiar, 75, Conjunto Roberto Romano

A Operação “Santa Bárbara Aquece” conta com ações integradas da Secretaria de Promoção Social, Secretaria de Esportes, Sesetran (Secretaria de Segurança, Trânsito e Defesa Civil), por meio da Guarda Municipal e Defesa Civil, das entidades Associação Vinde à Luz e Associação Cidadã e Cidadão de Direito e Centro Pop.