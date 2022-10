O Prime Video e o SBT anunciam hoje que assinaram um acordo de longa duração em licenciamento e coprodução de novelas. Como resultado desse acordo, os membros Prime poderão assistir em breve à Poliana Moça – atualmente no ar no SBT – também no serviço de streaming da Amazon.

O primeiro projeto coproduzido será A Infância de Romeu e Julieta, da autora Iris Abravanel, uma história emocionante sobre duas crianças de realidades socioeconômicas opostas que nascem em famílias rivais.

“Já temos uma relação excepcional com o SBT e, por meio desse acordo de longo prazo, estamos estreitando laços e abrindo caminho para muitos projetos conjuntos, reforçando, assim, nosso investimento em conteúdo local, com muitas ideias já em andamento”, disse João Mesquita, country manager de Prime Video Brasil.

Sucesso de audiência no SBT, principalmente entre os jovens, Poliana Moça é baseada no livro escrito por Eleanor H. Porter em 1915 e é a continuação do título As Aventuras de Poliana. O elenco inclui Sophia Valverde, Igor Jansen, Thais Melchior, Lucas Burgatti e Enzo Krieger, além de Dalton Vigh, Junno Andrade e Amanda Acosta.

“Para o SBT, este é mais um passo estratégico que criará muitas oportunidades conjuntas de licenciamento e coprodução. É muito bom poder contar com um colaborador tão sério, que reconhece a importância do conteúdo local e valoriza a qualidade e a força das produções feitas pelo SBT”, disse José Roberto Maciel, presidente do Grupo Silvio Santos.

A adaptação de Poliana Moça foi liderada por Iris Abravanel em colaboração com Carlos Marques, Danilo Castro, Fany Higuera, Grace Iwashita, Gustavo Braga e Marcela Arantes, com roteiro supervisionado por Rita Valente, sob direção geral de Ricardo Mantoanelli.

***

