Um homem com quase 2,7 mil pinos de cocaína foi detido esta quarta-feira em Americana. A Guarda Municipal (Gama) prendeu o traficante com 2.660 pinos no Parque da Liberdade, periferia da cidade. Os guardas tentaram abordar o suspeito na rua Estrela do Norte. Para evitar a prisão e o flagrante, ele jogou uma mochila por cima do muro para dentro de uma escola.

O criminoso foi detido e na mochila estavam as drogas. O caso foi registrado na Central de Polícia Judiciária (CPJ), onde o homem permaneceu preso.

Após policialpadrao.com.br