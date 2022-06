Foto PM

Um homem foi preso por tentar matar a mãe e o avô na tarde desta sexta-feira (3) em Sumaré. Ele chegou a esfaquear a mãe no crime na casa onde ela mora no Jardim Denadai. A polícia foi chamada para à rua Cosme José Severino atender a ocorrência de tentativa de homicídio. Com duas facadas- uma no ombro e uma nas costas- a mãe foi levada para a UPA Nações.

A mãe do agressor foi transferida para UPA Makarenco devido os ferimentos nas costas apresentar indícios de gravidade fatal e avô foi medicado e liberado.

Na chegada, a equipe viu o homem correndo sentido o posto de saúde do jardim Denadai ainda alterado e agressivo. No posto de saúde, foi preciso que uma enfermeira utilizasse de injeção para acalmar o agressor. O avô do rapaz também levou facada no lado superior da cabeça.

O caso foi encaminhado ao Plantão Policial, onde o autor permaneceu à disposição da Justiça por tentativa de homicídio.