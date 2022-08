Um homem foi detido pela Polícia Militar acusado de furtar álbuns de figurinhas da Copa do Mundo e outros diversos itens de um supermercado em Nova Odessa. O ‘fanático’ entrou no supermercado, pegou os itens e escondeu nas roupas. Para tentar sair do local sem pagar, o homem ficou andando pelos corredores aguardando o momento certo. O crime em flagrante aconteceu na noite de quinta-feira (25), no bairro Jardim Dona Maria Azenha.

A atitude suspeita e o volume extra nas roupas do rapaz deixaram os fiscais em alerta. Assim que saiu do estabelecimento, os funcionários abordaram o ladrão. Os itens encontrados com o homem foram dois álbuns de figurinhas da Copa, 30 pacotes com figurinhas, diversos chocolates e chicletes, três brinquedos e duas escovas de dente. As mercadorias estavam avaliadas em R$ 300.

O caso foi apresentado na delegacia da cidade. A autoridade responsável registrou o furto em flagrante e determinou uma fiança no valor de R$ 850. Ele pagou a quantia e foi liberado.

