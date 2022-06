Um homem foi preso na noite deste domingo (19) em Nova Odessa depois de participar de um roubo a uma adega. Policiais militares detiveram o ladrão na região central da cidade, mas os outros dois autores conseguiram fugir. Três criminosos invadiram o comércio na av Carlos Botelho e logo anunciaram o assalto, sendo que um deles estava com um revolver calibre 38.

Após o roubo, o trio fugiu em direção à linha férrea. Uma equipe que estava atendendo outra ocorrência foi acionada e foi até o comércio. Logo depois da ação foi iniciado cerco com diversas viaturas, incluindo aí agentes de Sumaré e helicóptero Águia. Um dos criminosos foi localizado com a arma do crime e R$ 500 roubados do estabelecimento.

O rapaz de 37 anos foi encaminhado ao Plantão Policial, onde permaneceu preso à disposição da Justiça.

