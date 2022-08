Equipe de TOR R- 04391 (Tático Ostensivo Rodoviário), em patrulhamento na rodovia SP 330 km 111 (Sumaré), norte, marginal, na última terça-feira, abordou o veículo Ford/Fiesta de cor branca, ocupado por um indivíduo, masculino 31 anos, sendo encontradas várias caixas de bebidas alcoólicas, sem nota fiscal.

Indagado pelos agentes, o condutor alegou que é funcionário de um depósito e estava com destino a cidade de Louveira/SP para entrega das bebidas.

Com apoio do TOR R-04390 foi realizada diligências até o local e constatado que tratava-se de um lava rápido, e nos fundos um depósito com cerca de 1.100 unidades de bebidas alcoólicas falsificadas, de marcas diversas, maioria whisky.

No local estava dois indivíduos, masculinos, com 20 e 25 anos de idade, que se identificaram como proprietário e funcionário do local, sendo autorizado a entrada da equipe e após a constatado o crime, também receberam voz de prisão

Foi acionado equipe da policia Técnico Científica para perícia do local.

Ocorrência foi encaminhada para medidas cartorárias no plantão policial de Sumaré onde foi ratificada a voz de prisão e os três indivíduos permaneceram presos.