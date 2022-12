Presidente da Rede em Americana, a advogada Awdrey Kokol falou ao NM esta semana. Ela avaliou o resultado das eleições deste e fez algumas projeções do partido para 2024.

Como avalia as eleições 2022?

Awdrey- As eleições tiveram um saldo positivo para o partido e para a linha mais progressista da política, no geral. A união da Rede com o Psol vai dar um fôlego para o partido se estruturar nos próximos anos. Apesar da vitória do Lula e do seu poder de articulação política, os partidos da linha progressista tem pouca bancada e vão sofrer muita resistência da ala conservadora do Congresso. O governo que assume em 2023, assume em condições completamente diferentes de 2003, posto que lá a resistência ao pt e a polarização eram menores. Todo mundo precisará saber fazer articulação, o centrão ganha muito poder e precisaremos saber lidar com isso sem ceder e franquear os princípios do partido. Agora olhando para a questão ambiental, ganhamos muito com a eleição e da participação de Marina Silva que é um patrimônio nacional, onde quer que ela esteja será de grande valia para esse momento.

O que a Rede planeja fazer em 2023/4?

Awdrey– Do aspecto mais macro a ideia é fortalecer as construções programáticas através dos mandatos que temos. Eleitoralmente a ideia é fazer construções mais sólidas em cidades maiores para 24 e fazer uma resistência democrática ao desmonte o governo do estado que o Tarcisio está demonstrando que fará. Então a Rede Americana pretende fazer alguns eventos de filiação e conversas sobre política estreitando os laços com políticos (as) do partido com experiência e formação para a construção de mais alianças e projetos.