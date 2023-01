Agora presidente, Brochi quer abrir Câmara de sábado

O presidente da Câmara Municipal de Americana, vereador Thiago Brochi (sem partido), informou nesta sexta-feira (27) que estuda a possibilidade de abrir o prédio do Poder Legislativo um sábado por mês à população. A ideia é viabilizar a oferta de serviços gratuitos no “Paço 15 de Janeiro”, além de aproximar os cidadãos do contato com o prédio da Câmara.

“É uma forma de trazer a população mais para perto do cotidiano do Legislativo. Sabemos que hoje em dia existem as redes sociais, que facilitam muito o contato dos cidadãos com a Câmara e os vereadores, mas muita gente não consegue vir durante a semana em razão de compromissos de trabalho”, explicou o presidente.

De acordo com Brochi, a intenção é abrir as portas no último sábado do mês. É estudada uma parceria com a Acia (Associação Comercial e Industrial de Americana) e a secretaria de Desenvolvimento Econômico para disponibilizar palestras gratuitas, orientações jurídicas do Procon e outros serviços.

“É uma maneira de aproximar os cidadãos do funcionamento da Câmara, do trabalho dos vereadores, da história de Americana e ainda oferecer alguns serviços de interesse das pessoas”, completou o chefe do legislativo.

