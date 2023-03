Presa médica que escondeu cadáver de feto dentro de marmitex

Uma profissional de medicina foi presa nesta quinta-feira (2) suspeita de ocultar o cadáver de um feto dentro de marmitex na casa em que mora, em Barueri, na Grande São Paulo.

A polícia foi acionada por conta do forte odor vindo do imóvel da médica. Após adentrarem ao local, os agentes de segurança constataram uma marmitex com os restos mortais de um feto enrolado em tecido.

Encaminhada para a Delegacia de Barueri, a suspeita prestou depoimento e informou que sofreu um aborto espontâneo e, então, manteve o feto consigo desde outubro de 2022.

O caso foi registrado como abordo provocado pela gestante ou com seu consentimento e ocultação de cadáver.

A corporação informou que a médica pagou uma fiança e deve responder ao caso em liberdade.

