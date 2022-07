A Polícia Militar prendeu este sábado (30), R.J.S.C., 36, acusado de ser o ‘ladrão das farmácias’ em Santa Bárbara d’Oeste. Ele teria feito seu último roubo na Drogaria Tododia, da Rua Tucanos, no Jardim São Francisco. O ataque aconteceu por volta das 8h50, e o Copom da PM irradiou um roubo ocorrido pela farmácia, no qual o autor estaria trajando blusa cinza, calça jeans e possuía barba, e deixou o local sentido Faculdade Anhanguera.

Na Rua Cataguazes, em frente ao número 258, os PMs abordar um rapaz com as mesmas características informadas. Identificado como R. foi revistado e no bolso da blusa foram localizados três frascos de shampoo e R$ 294 em dinheiro e moedas que estavam em um saco plástico que o acusado trazia na mão. Realizado contato com responsável pela farmácia, a vítima reconheceu o homem como sendo o autor do roubo e informou que já tinha sido vítima dele em outra ocorrência há um mês. Por meio de filmagem, R. foi reconhecido como o autor de um roubo no dia 24 de julho na farmácia Drogal, no centro da cidade, onde usava as mesmas vestes.

O homem, os produtos e dinheiro roubados foram apresentados no Plantão Policial, onde o delegado responsável determinou a elaboração da prisão em flagrante. Os produtos e o dinheiro foram devolvidos ao estabelecimento comercial.

Após SBNoticias.com.br