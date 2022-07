O esqueleto de uma Preguiça-Gicante (Lestodon armatus) é a nova atração do Museu Oceanográfico Univali. O lestodonte foi um mamífero, extinto no final do período pleistoceno. Ele faz parte da chamada megafauna, ou animais da “Era do Gelo”, caracterizados pelo grande tamanho e o corpo adaptado a baixas temperaturas. Atingia cerca de 4,5 metros de altura e três toneladas, era herbívoro e os machos possuíam presas desenvolvidas que eram utilizadas na defesa, em disputas territoriais ou sexuais. Suas garras (unhas) eram bastante desenvolvidas, atingindo mais de 40 cm de comprimento.

Esta espécie desapareceu em uma devastadora extinção em massa, que se deu no final do pleistoceno e início do holoceno. A causa mais provável é apontada como a elevação brusca na temperatura média do planeta, que encerrou a última glaciação.

Primeiro registro em Santa Catarina – A equipe do Museu Oceanográfico Univali encontrou em Santa Catarina diversos fósseis originais de várias espécies de mamíferos da “Era do Gelo”, dentre eles, ao menos dois de lestodonte, tratando-se do primeiro registro desta espécie no Estado. Os fósseis foram encontrados em redes de arrasto de camarão na plataforma continental, na costa, entre Passo de Torres e Araranguá. Eles são de uma formação geológica denominada Laguna-Barreira, datados de cerca de 30 mil anos antes do presente.

Assim como na costa do Rio Grande do Sul, fósseis destes animais são mais facilmente encontrados na costa, visto que naquele período eram terras emersas, com campos frios semelhantes a tundras, onde mastodontes (semelhantes a elefantes), gliptodontes (tatus gigantes), macrauquênias (semelhantes a camelos), toxodontes (semelhantes a hipopótamos), esmilodontes (tigres dentes-de-sabre), entre outros, abundavam.

O quê? Exposição de esqueleto completo de Preguiça-Gigante (lestodonte).

Onde? Museu Oceanográfico Univali, em Balneário Piçarras/SC

Quando? De terça-feira a domingo, das14h às 18h.