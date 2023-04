Os serviços públicos municipais de Nova Odessa considerados essenciais serão mantidos normalmente neste ponto facultativo de quinta-feira, 06 de abril – véspera do feriado de Sexta-Feira Santa. Estão incluídos na lista dos essenciais os atendimentos de urgência e emergência das áreas de Saúde, Segurança, Trânsito e Defesa Civil, abastecimento de água e coleta de lixo, entre outros.

O Decreto Municipal nº 4.687 prevê ponto facultativo dos serviços não essenciais em 06/04, não afetando os serviços essenciais. Nesse dia de recesso, portanto, o atendimento prestado pelos órgãos não essenciais, administrativos e burocráticos da Prefeitura fica suspenso.

Dessa forma, a Central de Atendimentos do Paço Municipal e demais balcões de atendimentos administrativos e não essenciais (entre eles as secretarias das escolas da Rede Municipal de Educação) retornam nos horários normais a partir de segunda-feira, 10 de abril.

Uma opção de lazer que permanece aberta à população mesmo no recesso é o Bosque Manoel Jorge, no Jardim Santa Rosa, espaço público de lazer recentemente reorganizado e reaberto pela Prefeitura de Nova Odessa. O local arborizado com pista de caminhada abre diariamente das 6h às 21h.

Confira abaixo os detalhes de funcionamento de cada setor público municipal.

SAÚDE

O Ambulatório de Especialidades Médicas, a Farmácia Municipal, as Farmácias Básicas das UBSs (Unidades Básicas de Saúde) 5 (Jardim Alvorada) e 7 (Jardim Nossa Senhora de Fátima) e as UBSs em geral não funcionam na quinta e sexta e reabrem na segunda-feira (10/04).

Já o atendimento médico de urgência e emergência no Hospital e Maternidade Municipal prossegue 24h por dia. As solicitações de transporte para o Hospital podem ser feitas pelo telefone da Central de Ambulância 192 ou pelo (19) 3476-8194, na recepção do Pronto-Socorro.

O atendimento também será normal, das 7h às 19h, no Pronto Atendimento Municipal do Jardim Alvorada.

SEGURANÇA

Para as ocorrências de Segurança Pública, a GCM (Guarda Civil Municipal) atende 24h normalmente pelos telefones (19) 3466-1900 e 153. Já a Polícia Militar do Estado pode ser acionada pelo 190.

Chamadas para a Defesa Civil Municipal, em casos de desastres naturais como alagamentos, desabamentos, queda de árvores e outras, podem ser feitas a qualquer momento pelo número da Guarda Civil. A Defesa Civil também atende pelos telefones (19) 99523-6418 ou 99754-9260.

ASSISTÊNCIA SOCIAL

Não funcionam no recesso o CREAS (Centro de Referência Especializado de Assistência Social), CAPS (Centro de Atenção Psicossocial), CRAS (Centro de Referência de Assistência Social), CAS (Centro de Assistência Social) e o Clube da Melhor Idade.

CRECHES E ESCOLAS

As creches e escolas da Rede Municipal não têm atividades presenciais ou administrativas neste recesso.

DEMAIS SECRETARIAS

As secretarias e diretorias de Habitação, Promoção Social, de Serviços Urbanos, Parques e Jardins, Segurança Municipal, Vigilância em Saúde, a Garagem Municipal, o Viveiro Municipal e as secretarias de Desenvolvimento Econômico e Gestão Social, Esportes, Cultura, Lazer e Turismo, Obras, Projetos e Planejamento Urbano, Educação e demais unidades do Paço Municipal também não abrem no período. Não funcionam no recesso Procon, PLT (Posto Local de Trabalho), Banco do Povo e Junta Militar. Posto do Sebrae também não abrirá neste ponto facultativo.

O Velório e o Cemitério Municipal de Nova Odessa funcionam normalmente durante o recesso.

CODEN

A Coden Ambiental, concessionária dos serviços de Saneamento Básico de Nova Odessa, informa que no período da Páscoa não haverá atendimento ao público no ponto facultativo de quinta-feira (06/04) e no feriado de Sexta-Feira Santa (07/04). O expediente será retomado na segunda-feira (10/04), das 8h às 16h. Já a coleta de lixo ocorrerá normalmente em todas as regiões da cidade, seguindo a programação regular.

Para casos de emergência que venham a ocorrer durante o recesso, como falta d’água ou rompimento de redes de água ou esgoto, será disponibilizado um plantão de atendimento pelo telefone gratuito 0800 771-1195.

Vale lembrar que os dias de festa acarretam um volume maior de resíduos domésticos e as lixeiras ficam mais cheias. Para evitar o acúmulo de lixo, é importante redobrar a atenção aos horários de coleta, dando preferência para usar a lixeira um pouco antes do caminhão passar.

Nos dias de expediente normal, o atendimento presencial da Coden é das 8h às 16h, de segunda a quinta-feira, e na sexta-feira, das 8h às 15h. O atendimento via WhatsApp (19) 99599-7766 é de segunda a quinta-feira das 14h às 16h e na sexta-feira das 14h às 15h.