Prefeitura vai trocar empresa que faz hemodiálise no HM

Americana vai trocar a prestadora de serviço de hemodiálise dos pacientes do Hospital Municipal

NOTA À IMPRENSA

A Secretaria de Saúde de Americana informa que, a partir de 19 de março, o serviço de hemodiálise do Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi será prestado por uma nova empresa.A mudança foi definida nesta quarta-feira (1) pela OS Santa Casa de Chavantes, contratada pela Prefeitura de Americana para administrar o Hospital Municipal, após a empresa que vem prestando o serviço informar que não tem interesse em continuar com o contrato após o dia 18 de março.

A Pasta reforça ainda que nenhum paciente deixará de ser atendido em relação à hemodiálise ou qualquer outro procedimento oferecido no Hospital Municipal.

Centro de Especialidades Odontológicas começa a receber nova pintura

O Centro de Especialidades Odontológicas (CEO), na Rua Dom Pedro II, no Centro, começou a receber nova pintura, parte do cronograma das obras de manutenção. O prédio já teve o telhado substituído, um novo forro instalado e a rede elétrica revisada. No prédio ainda serão executados serviços de serralheria para ajustes de janelas; substituição de fechaduras; adequações das portas internas, instalação das luminárias e de uma grade na porta principal.

A obra está sendo custeada com uma emenda parlamentar no valor de R$ 350 mil, destinada ao município pelo deputado federal Capitão Derrite, por meio da intermediação do vereador e presidente da Câmara Thiago Brochi.

Durante a manutenção, a assistência especializada está sendo feita excepcionalmente nas UBSs (Unidades Básicas de Saúde).

Os profissionais do CEO estão alocados, nesse período, nas unidades dos bairros Jardim São Paulo (cirurgia oral e odontopediatria), Vila Gallo (Raio-X e odontopediatria), Jardim Alvorada (bucomaxilo e pacientes especiais), Parque das Nações (endodontia) e Jardim Ipiranga (periodontia). Já a equipe da coordenação do setor permanece temporariamente na sede da Secretaria de Saúde, na Avenida Bandeirantes, nº 2.390.

