Prefeitura troca postes de iluminação pública na Av Antônio Pinto Duarte. A Secretaria de Obras e Serviços Urbanos (Sosu) de Americana substituiu nesta segunda-feira (27), cinco postes de iluminação que estavam danificados por conta de acidentes de trânsito, na Avenida Antonio Pinto Duarte.

Os novos postes terão lâmpadas de Led, que são mais econômicas e eficientes.

A Prefeitura de Americana investiu R$7,4 milhões no projeto de modernização e atualização do Parque de Iluminação Pública do município. São 4.300 pontos instalados em diversas ruas, com recursos provenientes da Contribuição de Iluminação Pública (CIP).

