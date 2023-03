Prefeitura tem curso gratuito de Escrituração Fiscal; inscrições abertas

Estão abertas as inscrições para o curso de Escrituração Fiscal, promovido pelo Sinditec – Sindicato das Indústrias de Tecelagem e Senac – Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial, com apoio do Programa de Capacitação Profissional e Inclusão Produtiva – Futuro Certo, da Prefeitura de Americana. As inscrições gratuitas podem ser feitas pelos telefones (19) 3407-1050 e pelo WhasApp 99845-4533.

O curso será realizado de 10 a 24 de abril, e os interessados devem ter idade mínima de 16 anos e estar cursando ou ter concluído o ensino médio.

LEIA TAMBÉM: Deputado destina R$ 1 mi pro Hospital Municipal

O curso vai promover a capacitação na área fisco-tributária, focada em organizações empresariais no que diz respeito aos encaminhamentos de inúmeros processos fiscais demandados junto aos contribuintes em todas as obrigações tributárias exigidas, a fim de não incorrer em irregularidades. Segundo os organizadores, o curso propõe qualificar, em nível fundamental, os interessados em ingressar na área ou aqueles que migraram para a área fisco-tributária.

As aulas, totalizando 30 horas/aula, serão ministradas das 18h30 às 21h30, na sede do Sinditec, na Avenida Raphael Vitta, 1.073, bairro São Domingos.

O Programa Futuro Certo é uma iniciativa das Secretarias de Desenvolvimento Econômico e de Assistência Social e Direitos Humanos da Prefeitura de Americana, em parceria com diversas instituições de ensino da cidade. Promove, por meio de cursos gratuitos, a capacitação de mão de obra para a inserção no mercado de trabalho e a inclusão das pessoas em situação de vulnerabilidade social.

Siga o Novo Momento no Instagram @novomomento