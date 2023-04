Prefeitura reconstrói talude na avenida São Jerônimo

A Secretaria de Obras e Serviços Urbanos (Sosu) da Prefeitura

de Americana iniciou nesta quinta-feira (30), a reconstrução do talude – terreno inclinado que serve como base de sustentação ao solo – na avenida São Jerônimo, que se rompeu devido às fortes chuvas dos últimos meses.

O Secretário de Obras, Adriano Alvarenga Camargo Neves, explicou sobre o trabalho realizado no local: “Além da reconstrução do talude, construiremos uma boca de lobo quádrupla, com uma rede de galeria e dissipador de energia, para que água escorra direto no córrego que está próximo ao local. Essa intervenção vai melhorar a captação da água pluvial”.

No primeiro dia de obras, houve uma força tarefa no reaterro do local e dezenas de caminhões de terra foram despejados, estabilizando a erosão.

Para evitar que a chuva deteriore o trabalho que está sendo executado, a Sosu fará a cobertura da erosão com lona plástica. A Utransv realizou a sinalização da via e o trânsito flui normalmente. A previsão é de que o trabalho seja finalizado em 20 dias.

Obras de manutenção do setor 192 entram na reta final

As obras de manutenção no Setor 192 (atendimento pré-hospitalar móvel), da Secretaria de Saúde seguem avançando e já estão próximas da fase de conclusão. Nesta sexta-feira (31) os trabalhadores atuaram em quatro frentes de trabalho, sendo na conclusão da cobertura, instalação de novo piso, pintura e instalações elétricas.

A área interna já está com praticamente 90% dos trabalhos concluídos, incluindo a substituição de pisos e revestimentos, das portas, tomadas e luminárias; instalação de nova rede elétrica; revisão da rede hidráulica; instalação de aparelhos de ar-condicionado; substituição de peças sanitárias dos banheiros e da cozinha, além de nova pintura.

Na área externa já foi construído um dispositivo para a lavagem das ambulâncias e uma cobertura metálica está em fase de acabamento, restando apenas a instalação de calhas. No imóvel também já foi construído um muro lateral e instalado um portão metálico na entrada principal.

O prefeito Chico Sardelli afirmou que as melhorias do 192 vão dar mais dignidade e conforto aos profissionais. “O setor 192 necessitava de manutenção e melhorias no prédio. Com certeza, a revitalização do espaço vai proporcionar um ambiente mais acolhedor, com mais conforto e dignidade a todos os profissionais que atuam nessa área”, destacou Chico.

O vice-prefeito Odir Demarchi afirmou que as obras exemplificam o compromisso que a atual Administração assumiu em melhorar a rede municipal de saúde. “Nós temos várias obras em andamento na rede de saúde do município. Eu e o Chico temos visitado muitas delas e vemos o quanto elas representam o nosso compromisso em dar o melhor para a saúde à população”, ressaltou.

Agora resta apenas a instalação do pavimento na área externa, onde permanecem as ambulâncias, instalação do PABX, dos novos mobiliários e da nova identificação visual.

O setor 192 fica Rua Almeida Pioli (travessa com Rua Cuiabá), no Jardim Nossa Senhora de Fátima, ao lado do Hospital Municipal “Dr. Waldemar Tebaldi”.

O serviço foi orçado em R$ 474.233,16 e será custeado com verbas de emendas parlamentares disponibilizadas pelo deputado Alexandre Padilha, que somam o valor de R$ 249.077,00. Ao município caberá a contrapartida no valor de R$ 225.156,16. Este valor, no entanto, poderá sofrer alterações durante a execução das obras.

Toda a tramitação documental para viabilizar os recursos foi realizada pela Secretaria de Gestão de Convênios, comandada pelo secretário Vinícius Zerbetto.

” Esta é mais uma importante obra de melhorias de um setor fundamental, que é o da urgência e emergência pré-hospitalar. Com isso, nós avançamos na perspectiva de oferecer à população, e também aos nossos colaboradores, espaços melhorados que vão possibilitar mais humanização e melhor qualidade na assistência geral da saúde do município”, concluiu o secretário de Saúde Danilo Carvalho Oliveira.

