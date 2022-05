A Secretaria de Obras e Serviços Urbanos (Sosu) da Prefeitura de Americana está reformando os postes de iluminação pública na Avenida Brasil. O serviço de manutenção será executado em toda a extensão da via, totalizando 338 postes, segundo a Sosu.

A empresa contratada iniciou os serviços no dia 25 de abril e terá prazo de seis meses para a conclusão. O trabalho abrange a parte de acabamento para a pintura, manutenção elétrica e serviços de serralheria, se necessários, de acordo com informações do secretário da Sosu, Adriano Alvarenga Camargo Neves.

“É um serviço necessário para a manutenção, pois há um desgaste do tempo no material que fica exposto ao sol e chuva. Partes que estão enferrujadas do metal são recuperadas ou trocadas, e é feita manutenção elétrica e o acabamento de pintura, deixando a avenida mais bonita e segura para a população”, disse Adriano.