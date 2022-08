A Diretoria de Transportes de Nova Odessa recuperou quatro veículos da frota municipal que estavam encostados e que acabariam sendo enviados para leilão como sucata. Os serviços mecânicos foram realizados em duas Fiat Doblòs (anos 2009 e 2012), um GM Corsa (ano 2012) e um Ford Fiesta (ano 2003), gerando economia aos cofres públicos.

“Foi muito importante esse serviço de recuperação dos veículos. São carros que tiveram a mecânica recuperada e serão de grande utilidade novamente, atendendo aos diversos setores municipais. Isso comprova o compromisso da atual gestão de trabalhar de forma séria e transparente. Parabéns à nossa equipe do Transportes”, explicou o diretor André Gazzetta.

De acordo com ele, os dois veículos Doblò recuperados foram destinados para uso da Secretaria Municipal de Meio Ambiente. O Corsa já era da Secretaria Municipal de Saúde, então foi “devolvido” para a pasta, enquanto o Fiesta continua à disposição das diversas secretarias municipais, conforme necessidade e agendamento.

Recentemente, em mais um passo em direção à modernização e informatização total da gestão municipal – e dentro do conceito de “Cidade Inteligente” –, a Diretoria de Transportes da Prefeitura já havia adotado um novo sistema online de monitoramento do uso dos veículos da Frota Municipal. O sistema VTRAK Rastreamento é fornecido pela empresa Web Rast Ltda e traz uma série de avanços e ferramentas de controle.

Os cerca de 141 veículos da PMNO, dos carros às máquinas pesadas passaram a contar com equipamentos de controle, assim como os motoristas, ou seja, a instalação de um sensor que libera ou não a ignição e o uso do bem móvel, que é acionado por um chaveiro individual, vinculado a cada motorista habilitado e autorizado a conduzir aquele tipo de veículo da Frota Municipal.

Todas as informações são fornecidas ao sistema em tempo real, via internet e pode ser acessado, com usuário e senha também individual, pelos gestores autorizados a fazer o monitoramento, por celular, tablet ou computador. O sistema permite, inclusive, o bloqueio remoto da ignição.

Também estão em pleno funcionamento o sistema de abastecimento implantado em agosto de 2021, bem como o sistema de requisição de serviços de mecânica online, ou seja, toda a parte de transporte, manutenção e controle da frota informatizada.