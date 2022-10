O prefeito Chico Sardelli e o vice-prefeito Odir Demarchi receberam, nesta quinta-feira (27), um trator 105 CV Massey Ferguson proveniente do Programa Patrulha Agrícola/Nova Frota, da Secretaria de Estado de Agricultura e Abastecimento e Secretaria de Estado de Infraestrutura e Meio Ambiente. A entrega foi feita pelo secretário de Meio Ambiente de Americana, Fabio Renato de Oliveira. O veículo, no valor de R$283.400,00, vai fazer parte da nova frota de maquinários já recebida pela prefeitura para implementar os serviços no município.

“Estou feliz pela conquista do trator e das máquinas para que possamos reforçar e aprimorar os trabalhos executados pela Administração na cidade, beneficiando todos os munícipes”, disse o prefeito Chico Sardelli.

O vice Odir destacou a conquista para Americana. “A população ganha com mais uma aquisição, nos serviços prestados pela prefeitura. Um reforço na frota que vai agilizar os serviços”, disse.

O município, por meio do programa, foi beneficiado com maquinários e equipamentos no valor de aproximadamente R$ 1.806.000,00. O município já recebeu uma carregadeira (R$ 498 mil), um caminhão basculante (R$ 316 mil), uma retroescavadeira (R$ 355 mil), uma trituradora de galhos (R$ 219 mil), um trator e os equipamentos de distribuidora de calcário, distribuidora de sementes, pulverizador, grade aradora e arado subsolador (418.050,00).

O secretário de Meio Ambiente falou da importância das conquistas. “Com a entrega do trator, complementamos o conjunto de maquinários recebidos. Uma importante aquisição para ajudar no trabalho de manutenção realizado pelas equipes da prefeitura. Agradecemos o deputado Itamar Borges pela intermediação”, disse Fabio.