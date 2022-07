A Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos (Sosu), iniciou o recapeamento da Rua São Sebastião, no trecho entre o Cemitério da Saudade até a Rua São Simão, no bairro Cariobinha. As obras são custeadas por meio da linha de crédito do Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento (Finisa), com um investimento total de R$ 9 milhões, segundo o secretário de Obras e Serviços Urbanos, Adriano Alvarenga Camargo Neves.

Dentro do mesmo programa, foram executadas as obras de recapeamento das ruas São Joaquim, São Thiago e São Simão, no trecho entre a Avenida Lírio Correa e a Rua São Thiago. O convênio permitindo as melhorias foi assinado pelo prefeito Chico Sardelli em novembro do ano passado e vai abranger também o recapeamento de vias do Portal da Cidade, incluindo as três pistas das Ruas São Gabriel, Antonio Pinto Duarte e Orlando Dei Santi, e ruas do bairro Jardim São Paulo.

“Trata-se de um pacote de obras para a recuperação de vias de grande fluxo, importantes para Americana. Quando concluídos, os serviços de recapeamento vão melhorar e muito a condição da malha viária da cidade”, declarou o secretário Adriano.