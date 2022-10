Ao longo dos últimos dias, diversos setores da Prefeitura de Nova Odessa estão mobilizados na preparação do Cemitério Municipal para o Dia de Finados, lembrado na próxima quarta-feira, 02 de novembro, como um feriado nacional. A previsão é que o local receba cerca de 6 mil visitantes já a partir deste sábado (29/10), com o “pico” do movimento acontecendo no dia 02/11. O “mutirão” de zeladoria prossegue até a véspera do Finados.

O Finados é uma das duas datas de maior número de visitas ao local, ao lado do Dia das Mães. O Cemitério de Nova Odessa abre diariamente, das 7h às 17h. A entrada principal é na Rua Anchieta, nº 40. Já o acesso lateral se dá pela Rua 1º de Janeiro, na esquina com a Rua Riachuelo. O portão da Rua Heitor Penteado também deve ser aberto na quarta-feira. No lado externo, haverá cerca de 30 ambulantes do município autorizados, com opções de flores, artesanato, vasos, velas, pastéis e refrigerantes.

A manutenção interna vem sendo feita pela equipe do próprio Cemitério e pelo pessoal da Diretoria de Serviços Urbanos. O Setor de Parques e Jardins da Secretaria de Meio Ambiente também contribui com o paisagismo e poda tanto interna quanto externa das árvores, além do plantio de novas mudas de espécies adequadas para calçamento na área externa.

O Setor de Trânsito está providenciando a repintura da sinalização de solo das vias próximas e dos caminhos internos do Cemitério, bem como a interdição do trânsito nas ruas Anchieta e 1º de Janeiro nos dias 1º e 02/10.

No final de 2021, o Cemitério já havia recebido uma série de serviços e melhorias por parte das equipes da Prefeitura. A revitalização geral incluiu a pintura do Centro Ecumênico, a instalação de uma nova placa de saudação e a manutenção geral das ruas internas. Foram feitas novas “ilhas” de alvenaria em volta das árvores das ruas Anchieta, 1º de Janeiro e Riachuelo, bem como a pintura completa do muro que contorna o Cemitério.

Lembrando que é vedada a colocação de vasos com água parada no interior do local, para evitar a proliferação do mosquito transmissor do vírus da dengue, zika e chikungunya. Quem comprar flores não deve levar o pratinho ao Cemitério. Outro criadouro muito comum são os plásticos que embrulham as flores, que não devem ser deixados sobre as sepulturas.

Aberto em 1908, o Cemitério Municipal de Nova Odessa está localizado na Rua Anchieta, nº 40, no Centro. O local também tem entrada na Rua Heitor Penteado. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (19) 3476-6483. No total, o Cemitério Municipal de Nova Odessa conta com cerca de 7 mil sepulturas, com em média duas pessoas enterradas por sepultura.