A Prefeitura de Americana publicou, no Diário Oficial desta sexta-feira (12), decreto do prefeito Chico Sardelli que autoriza os pagamentos previstos no Plano de Carreira do Magistério Público Municipal referente ao ano de 2018.

Em julho do ano passado, a administração retomou os pagamentos previstos no documento e quitou os valores referentes aos anos de 2016 e 2017. “Os professores e educadores desempenham um papel essencial na construção de nosso futuro, da sociedade que queremos. Sabemos que o ideal é conseguir manter todos os pagamento em dia e, com planejamento e esforço, estamos trabalhando para isso”, declarou o prefeito Chico Sardelli.

O plano de carreira dos profissionais do magistério de Americana foi aprovado pela Lei 4.053, de 2004. Todos os anos, os profissionais têm direito a uma progressão de seus vencimentos, de acordo com os cursos e especializações que tenham realizado. Com a retomada, os profissionais nessa situação passarão a receber o direito retroativo a 2018.

“Além de ser um direito reconhecido por lei, o esforço do prefeito Chico Sardelli em fazer estes pagamentos do Plano de Carreira do Magistério é uma forma de reconhecimento do importante trabalho realizado por esses profissionais, que diariamente se dedicam ao desenvolvimento pedagógico dos nossos alunos”, explicou o secretário de Educação, Vinicius Ghizini.