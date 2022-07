A Prefeitura de Americana concluiu, nesta sexta-feira (1), as obras de reconstrução da Avenida da Música, no bairro Nova Carioba. Na quarta (29) e na quinta-feira (30) foi realizada a pavimentação do trecho, para em seguida serem executados os serviços de sinalização de trânsito, com a pintura das faixas. A recomposição do pavimento asfáltico e a sinalização de trânsito são as últimas etapas para a liberação da via para o tráfego de veículos, prevista para segunda-feira (4).

A galeria pluvial na Avenida da Música, trecho entre as ruas Atílio Dextro e José Nicoletti, foi totalmente reconstruída, com a substituição da tubulação nos dois lados da via. A Secretaria de Obras e Serviços Urbanos (Sosu), da Prefeitura de Americana, também executou a reconstrução de guias e sarjetas e do muro “ala” (dissipador de energia).

Os serviços incluíram ainda a retirada de terra, construção da caixa de galeria, substituição de 60 metros lineares da antiga tubulação por nova rede, com duas linhas de tubos de diâmetro de um metro, terraplenagem e reaterro. A reconstrução da galeria de águas pluviais foi necessária devido a um rompimento de rede.