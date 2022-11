A Secretaria Municipal de Educação, órgão da Prefeitura de Nova Odessa, abriu nesta sexta-feira (04/11) as matrículas de novos alunos na Educação Infantil (fase antigamente conhecida como “Pré-Escola” ou “Pré-Primário”, e que hoje é obrigatória). Devem ser matriculadas todas as crianças que completam 4 ou 5 anos até 31/03/2023, principalmente aquelas que nunca frequentaram creches ou escolas públicas municipais antes.

As famílias devem procurar a escola municipal de Educação Infantil (CMEI ou EMEFEI) mais próxima de sua residência, de segunda a sexta-feira, das 9h às 15h. A lista das unidades da Rede Municipal com seus respectivos endereços está disponível em https://transparencia.smarapd.novaodessa.sp.gov.br:3001/?cod=6.

O prazo para matrícula na Pré-Escola vai até 15 de dezembro de 2022, mas os pais e responsáveis não devem deixar para última hora, porque há uma série de documentos a serem apresentados, incluindo: cópia da Certidão de Nascimento, cópia da Carteira de Vacinação atualizada e carimbada na Unidade de Saúde e comprovante de endereço na cidade, em nome de um dos pais e atualizado.

A Educação Infantil é dividida em duas fases. Nas turmas da fase 1, em 2023, vão estudar as crianças que completam 4 anos até o dia 31/03/2023. Já nas turmas da fase 2 vão ser atendidas as crianças que completam 5 anos até 31/03/2023. As crianças que completam 4 anos após 1º/04/2023 devem tentar uma vaga em creche (neste caso, nas turmas de maternal 2, cuja frequência não é obrigatória).

Em Nova Odessa, a Rede Municipal de Ensino conta com 15 unidades que atendem turmas de Pré-Escola. Neste ano, por exemplo, estão sendo atendidas 1.134 crianças de 4 e 5 anos em turmas da Educação Infantil.

“Segundo o Ministério da Educação, é obrigatório que a criança ingresse na Educação Infantil quando completa 4 anos até o dia 31 de março. O ideal é que essa matrícula seja feita ainda neste ano, para essa criança já iniciar 2023 na sala de aula. Mas no decorrer do ano, quando a gente ‘descobre’ que tem criança de 4 ou 5 anos ainda fora da escola, a gente faz a matrícula e inclui também”, explicou Luciana Carla Negrison, encarregada da Educação Infantil na Rede Municipal de Ensino.

CRECHES

Já para as famílias interessadas em vagas em creches, as respectivas unidades receberão inscrições (manifestação de interesse) para o ano de 2023 em três segundas-feiras, nos dias 21/11, 28/11 e 05/12. Os interessados devem procurar a creche municipal mais próxima de sua residência nestes dias, das 9h às 15h. Nas creches, são atendidas crianças de zero a 4 anos. Atualmente, a Prefeitura de Nova Odessa atende a 1.193 bebês e crianças pequenas, distribuídas em 13 creches municipais (CMEIs).

Nos dois casos acima (matrículas na Pré-Escola e inscrições para vagas em creche), os pais e responsáveis devem apresentar cópias da seguinte documentação: Certidão de Nascimento da criança, Carteira (ou “Caderneta”) de Vacinação da criança e comprovante de endereço da família em Nova Odessa. Nas creches, a matrícula não é obrigatória, já a frequência da criança, uma vez matriculada, deve ser regular.

“Ao longo do ano, toda segunda-feira, tem inscrição para interessados nas vagas de creche. Especificamente para 2023, as últimas datas para inscrição vão ser estas três segundas-feiras. Quem já fez inscrição não tem necessidade de fazer novamente, porque já estão sendo chamados para confirmar a matrícula. Quem tem criança em creche já fez a rematrícula em outubro. Em algumas unidades, estamos ampliando a capacidade, através do aumento de grupos (turmas) para atender ao aumento natural da demanda esperada para 2023”, completou Luciana Carla.