Prefeitura limpa galerias, bocas de lobo e ação na Rodoviária

A Secretaria de Obras e Serviços Urbanos (Sosu) da Prefeitura de Americana

executou na quinta (30) e nesta sexta-feira (31), os serviços de desobstrução e limpeza de ramais de galerias e bocas de lobo com a utilização do caminhão hidrojato.

O serviço praticado periodicamente pela Sosu, desta vez, esteve nas regiões dos bairros São Vito e Cidade Jardim. Com o hidrojato, as redes de galerias pluviais são desobstruídas, facilitando o escoamento de água. A alta pressão do hidrojateamento remove os resíduos das tubulações.

“Esse tipo de manutenção é essencial para o funcionamento do sistema de drenagem, principalmente nessa época de muitas chuvas. Isso evita possíveis enchentes devido aos entupimentos das bocas de lobo”, explicou o secretário de Obras, Adriano Alvarenga Camargo Neves.

O hidrojateamento é realizado com um caminhão equipado com reservatório de água e bomba de alta pressão.

Meio Ambiente realiza ação educativa na rodoviária

A Secretaria de Meio Ambiente da Prefeitura de Americana realizou uma ação, nesta quinta-feira (30), na estação rodoviária com o intuito de alertar os usuários do espaço quanto às emergências climáticas e a necessidade da preservação da natureza.

A ação contou com a participação de alunos do Colégio Adventista, que distribuíram livros e assistiram às explanações dos integrantes da Secretaria de Meio Ambiente e da Unidade de Limpeza Pública.

No saguão da rodoviária, ficou exposta a maquete elaborada pelos profissionais da Unidade de Limpeza Pública, que refaz todo o caminho do descarte irregular de óleo usado na rede de água, desde o momento em que é despejado no ralo da pia até a chegada nos rios e a contaminação dos mananciais.

“O trabalho educativo realizado pela nossa secretaria tem o objetivo de sensibilizar as pessoas quanto ao papel de cada um na preservação do meio ambiente”, ressaltou o secretário de Meio Ambiente da Prefeitura, Fabio Renato de Oliveira.

“A parceria foi um sucesso. Tivemos a oportunidade de irmos além dos livros ou do incentivo à consciência ambiental. Hoje, nós não apenas ensinamos juntos, mas andamos juntos com nossas crianças”, afirmou o pastor da Igreja Adventista do Sétimo Dia, Júlio Araújo.

Americana é a quinta cidade da RMC que mais gerou empregos em fevereiro

Entre as 20 cidades que fazem parte da Região Metropolitana de Campinas (RMC), Americana foi a quinta que mais gerou empregos no mês de fevereiro, segundo dados do Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados), do Ministério do Trabalho e Previdência, divulgados nesta quinta-feira (30), ficando atrás apenas de Campinas, Paulínia, Sumaré e Indaiatuba.

Em fevereiro, Americana registrou 3.772 admissões e 3.091 demissões, com saldo positivo de 681 empregos, liderando a microrregião formada também pelos municípios vizinhos de Santa Bárbara d’Oeste e Nova Odessa.

No acumulado do ano, foram 6.926 admissões, 6.335 desligamentos e saldo positivo de 591. Nos últimos 12 meses, de março de 2022 a fevereiro de 2023, foram 42.203 contratações, 39.213 demissões, com saldo de 2.990.

“Ficarmos entre as primeiras cidades na geração de emprego na região demonstra que nossa economia é pujante e tem encontrado alternativas de crescimento. E não podemos esquecer dos investimentos que a gestão Chico Sardelli tem realizado, como a criação de programas como o Futuro Certo e o Comitê de Retomada Econômica”, salientou o secretário de Desenvolvimento Econômico, Rafael de Barros.