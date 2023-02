Prefeitura intensifica vistoria em árvores

A Prefeitura de Americana, via Secretaria de Meio Ambiente, está

intensificando a vistoria em árvores do município, nesta época de chuvas intensas. Nesta terça-feira (31), técnicos da prefeitura se reuniram no Parque Ecológico “Eng. Cid Almeida Franco” para afinar detalhes da ação que visa identificar a existência de espécimes que possam oferecer qualquer risco de acidente.

Estiveram presentes o secretário de Meio Ambiente, Fabio Renato de Oliveira; o diretor Unidade de Praças e Jardins, Antonio Donizete de Paula; o coordenador da Defesa Civil, João Miletta; o agente da Defesa Civil, Gerson de Oliveira; o engenheiro agrônomo Edison Evangelista; e o diretor do Parque Ecológico e engenheiro agrônomo João Carlos Tancredi.

Durante a reunião, ficou definido que será seguido um roteiro em parques, praças, jardins e vias públicas para checar a situação das árvores. Nesta terça, já foram vistoriados alguns pontos do Parque Ecológico, e o trabalho também será feito em lugares como o Jardim Botânico, a Praça Comendador Müller, no Centro, o Bosque das Nascentes, no bairro Antonio Zanaga, entre outros.

“Estamos intensificando um trabalho de prevenção de acidentes que já é feito. Precisamos ver em que situação as árvores se encontram, pois com o excesso de chuvas que estamos tendo, o solo pode ficar encharcado. Em caso de qualquer suspeita de risco de queda, acionaremos a Defesa Civil que irá interditar o local. Se for preciso será feita a remoção da árvore”, afirmou o secretário de Meio Ambiente, Fabio Renato de Oliveira.

“Só em janeiro choveu 397 milímetros e a previsão é de mais chuva em fevereiro. É muita água, e todo cuidado é pouco, porque o solo fica encharcado. Com esse trabalho, identificaremos os pontos que podem oferecer qualquer risco e tomaremos as medidas cabíveis para a segurança de todos”, destacou o coordenador da Defesa Civil, João Miletta.

Prefeitura troca de asfalto no Campo Limpo e mini recape em avenidas



Danificada pelas fortes chuvas, a rua José Valentim Casati, no bairro Campo Limpo, começou a ser recuperada nesta terça-feira (31) pela Secretaria de Obras e Serviços Urbanos (Sosu) da Prefeitura de Americana. A previsão é que o trabalho seja finalizado em dois dias.

“Essa é uma rua que sofreu grandes impactos com a chuva. Com o enorme volume de água, a via ficou totalmente desnivelada e com difícil acesso. A passagem de veículos deve ser liberada nos próximos dias”, explicou o Secretário de Obras e Serviços Urbanos, Adriano Alvarenga Camargo Neves.

Os servidores da Sosu também estão realizando o mini recape nas avenidas Europa e Bandeirantes. Os serviços de tapa-buraco passaram pelas ruas Pedro Perissinoto, Eduardo Medon e Avenida Unitika.

