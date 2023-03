Prefeitura inicia semana com manutenção de praças e serviços de limpeza

As equipes da Unidade de Praças e Jardins (UPJ) da Secretaria de Meio Ambiente (SMA) iniciam a semana com os trabalhos de poda, recolhimento de galhos e folhas, nas Praças Manoel Françoso (Jardim Brasília), Fernando Berardo (São Domingos), Quinze de Novembro (Centro), Comendador Müller (Centro), Matriz Velha (Centro), Oscar Ignácio de Souza (Cidade Jardim), Imigrantes (Santa Maria), José Aranha Neto (Jardim Helena), Divino Salvador (Girassol), Fraternidade (Jardim da Paz) e na Praça da Bíblia (Jardim Santana).

Também estão sendo executadas limpezas nas fontes da Praças Comendador Müller e Divino Salvador, manutenções dos brinquedos na Avenida Estados Unidos com a rua Índia (Parque das Nações), serviços de escavação no Viveiro Municipal e trituração de galhos, entre outros trabalhos realizados pela equipe de arborização.

As equipes de roçagem estarão na rotatória da Avenida da Saúde, no Cemitério do Parque Gramado, na região do bairro São Luiz, e executando serviços de recolhimento e limpeza de gramas na Avenida Antonio Pinto Duarte, Teatro Elis Regina, Praça Caetano Cechino (Frezzarin), Rua do Bosque (Jardim da Mata), UBS Mário Covas, Praça Maria Penélope Tonelli Sacoman (Cariobinha), Rua Mendes Sá (Zanaga), entre outros locais.

