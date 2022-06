As obras de recapeamento asfáltico na região do Jardim Boer começaram nesta quarta-feira (8) e serão executadas em duas etapas. De acordo com o cronograma de serviços, as melhorias tiveram início pela Rua Entusiasmo, entre a Rua Sucesso até a Rua Futuro. O recapeamento também será executado nas Ruas Sucesso e Virtude, entre a Avenida Unitika e Rua do Entusiasmo, segundo a Secretaria de Obras e Serviços Urbanos (Sosu) da Prefeitura de Americana.

“É um investimento importante para manter a conservação das vias da cidade, atendendo as demandas dos moradores. A recuperação da malha viária é um trabalho constante em Americana, e os recursos destinados para esta finalidade são fundamentais para auxiliar nos serviços prestados junto à população”, disse o secretário da Sosu, Adriano Alvarenga Camargo Neves.

A responsável pelo serviço é a empresa FFL Sinalização, Comércio e Serviços Eirelli.

O investimento é de R$ 599.946,63, sendo R$ 99.946,63 de contrapartida da Prefeitura. Os recursos são provenientes de emenda impositiva para obras de infraestrutura urbana, da Secretaria Estadual de Desenvolvimento Regional, indicada por meio do deputado estadual Carlos Cesar, e intermediada pelo vereador pastor Miguel Pires.