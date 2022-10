Três sarjetões foram concluídos esta semana pela equipe da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos (Sosu). As obras foram executadas na rua Trindade esquina com rua Ilha Grande, região do Jardim Jacyra, na avenida Lírio Corrêa com a rua São José, e na rua São Simão esquina com a São Thiago, no bairro São Manoel.

A construção dos sarjetões vai ajudar no escoamento de águas, conservação das vias públicas e melhorias no trânsito, segundo a Sosu.