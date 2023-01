A Secretaria de Obras e Serviços Urbanos da Prefeitura de Americana está avaliando a situação da passarela do Ribeirão Quilombo, nas proximidades do Residencial Guaicurus, para definir as providências que serão tomadas para recuperar os estragos causados pela chuva. O secretário da pasta, Adriano Alvarenga Camargo Neves esteve no local, nesta segunda-feira (2), para checar as condições do acesso.

“Estamos pensando na melhor solução para recuperar a passarela. É uma passagem importante para os moradores desta região, e tomaremos as medidas cabíveis para solucionar o problema”, disse Adriano.

A Defesa Civil interditou a passarela, às margens da avenida Bandeirantes, por medida de segurança aos pedestres, depois de danos provocados pelas correntezas por conta do volume das águas. Um laudo está sendo elaborado sobre a situação do local.

“É um acesso bastante utilizado pelas pessoas, que liga os bairros Chácara Machadinho e Nova Americana. Devido ao volume de águas do ribeirão foi necessário tomar uma medida de prevenção e, dia 24 de dezembro interditamos o local. Devido a uma forte correnteza, uma parte da ponte foi avariada. Muita chuva, o ribeirão recebe águas de outras cidades, continuamos monitorando a situação”, disse o coordenador da Defesa Civil de Americana, João Miletta.