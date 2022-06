A prefeitura de Americana entregou, nesta segunda-feira (6), a UBS (Unidade Básica de Saúde) “Dr. Oswaldo Cruz”, da Vila Mathiensen, que passou por amplas reformas. A população poderá contar, novamente, com toda a assistência médica disponível, a partir desta terça-feira, 7 de junho. Mensalmente, em média, são realizadas 900 consultas e 1.530 procedimentos básicos em saúde, como curativos, aplicações de vacinas, testes de glicemia, aferição de pressão arterial, exames de papanicolau e outros exames laboratoriais, além de procedimentos odontológicos.

Além do bairro Vila Mathiensen, a unidade atende moradores dos bairros Cidade Jardim, Parque Novo Mundo, Jardim das Flores, Jardim dos Lírios e Jardim Nielsen Ville. A equipe da UBS é constituída por 28 profissionais, sendo três médicos clínicos, um ginecologista, três pediatras, um hebiatra, dois dentistas, quatro enfermeiros, um farmacêutico, três recepcionistas, um agente de saúde, um auxiliar de odontologia, sete técnicos de enfermagem e um servente hospitalar.

A reforma contemplou a substituição do telhado mais antigo, de aproximadamente 165 m², por telhas metálicas com a construção de platibanda (moldura de alvenaria); revisão do sistema de calhas; troca de algumas portas que estavam danificadas, assim como os reservatórios de água; instalação de piso cerâmico na área de serviço; reformulação da farmácia com instalação de balcão de atendimento voltado para a Rua das Alfazemas, pintura geral interna e externa e também das esquadrias, identificação visual interna e externa, além da substituição das luminárias. A entrada da unidade recebeu ainda uma ampla cobertura, o que dará mais conforto aos usuários.

As obras da UBS Mathiensen foram realizadas por meio de uma emenda parlamentar do ex-deputado estadual e chefe da Casa Civil do Estado de São Paulo, Cauê Macris, no valor de R$ 200 mil. O deputado federal Vanderlei Macris destacou a vinda dos recursos por meio da emenda parlamentar, e disse que tem ajudado Americana, dividindo a indicação de emendas em diversas áreas para o município. “O Cauê e eu apresentamos uma série de recursos para várias áreas de Americana. Essa é a nossa terra, a nossa cidade, o nosso povo e a nossa gente. E é assim que a gente tem que trabalhar; beneficiar aqueles que confiaram na gente como parlamentar”, disse o deputado, que elencou outras obras entregues com recursos dos parlamentares na área da saúde.

O secretário de Saúde, Danilo Carvalho Oliveira, fez questão de demonstrar a qualidade do trabalho realizado na unidade, reafirmando o compromisso da Secretaria de Saúde em promover as melhorias necessárias à população americanense. “Estamos entregando uma unidade melhor, porque os nossos munícipes merecem o que é de melhor, e o nosso prefeito Chico Sardelli, juntamente com o vice-prefeito e com o apoio de todos os secretários, não mede esforços para melhorar a saúde de Americana”, ressaltou Danilo.