A Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Saúde, entregou nesta segunda-feira (19) a nova unidade do Caps-AD (Centro de Atenção Psicossocial – Álcool e Drogas) “Nova Vida”. O espaço foi inaugurado pelo prefeito Chico Sardelli. O serviço, agora, vai funcionar no prédio da antiga unidade básica de saúde do bairro Vila Dainese e o atendimento será realizado de segunda à sexta-feira, das 7h30 às 16h30.

O Caps-AD acolhe e oferece toda a assistência terapêutica às pessoas usuárias de substâncias psicoativas (álcool e outras drogas) e também orienta e acompanha os seus familiares. A cada mês, o Caps-AD atende aproximadamente 200 pessoas, sendo que atualmente 180 vêm sendo assistidas pela equipe. A unidade realiza em torno de 800 procedimentos mensais, envolvendo tanto as atividades individuais quanto coletivas.

A nova unidade passou por reforma e manutenção geral, incluindo pintura, revisão das redes elétrica e hidráulica, substituição de fechaduras, conserto do alambrado, conserto do portão principal, substituição da caixa d’água, substituição de telhas que estavam danificadas e instalação de divisória.

“Administrar é escolher prioridades, e nós escolhemos a saúde como prioridade e os resultados são positivos. Essa administração está avançando a cada dia, com os pés no chão, com responsabilidade e transparência, e nós estamos focando em cima de uma saúde de qualidade para a população”, destacou o prefeito Chico.

O Centro possui uma equipe multidisciplinar, composta por psicólogo, terapeuta ocupacional, médico clínico, médico psiquiatra, assistente social, enfermeiro e fisioterapeuta. Os atendimentos são realizados individualmente e também em grupos, por meio de atividades terapêuticas.

O secretário de Saúde, Danilo Carvalho Oliveira, informou que a nova unidade irá possibilitar a habilitação do serviço perante o Ministério da Saúde, garantindo assim o repasse de recursos federais, específicos para esse tipo de assistência. “O serviço, que já existe, ainda não é habilitado pelo Ministério da Saúde, porque a nossa antiga estrutura não dispunha de unidade que possibilitasse grupos terapêuticos. Sabemos que é uma reivindicação muito grande da nossa população, por uma saúde mental que tenha mais acesso, que tenha mais qualidade, que seja cada vez mais humanizada, que é o lema da nossa gestão”, explicou.

Além do prefeito Chico Sardelli e do vice-prefeito Odir Demarchi, também compareceram à solenidade de inauguração o vice-presidente da Câmara Municipal, vereador Lucas Leoncine; o vereador Pastor Miguel Pires; o secretário adjunto de Saúde Fábio Joner; o secretário de Gestão de Convênios Vinicius Zerbetto; a diretora da Unidade de Atenção Básica Simone Maciel; o coordenador do Caps-AD Tadeu Donizete Leite e demais servidores.

Para ser atendido pelo Caps não é necessário fazer agendamento, basta comparecer ao local levando documento com foto, cartão SUS e comprovante de endereço.

A nova unidade está localizada à Rua Joaquim Pupo, s/n, ao lado da Uvisa (Unidade de Vigilância em Saúde) e o telefone é 3405-7595.